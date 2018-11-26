Репутация застройщика сегодня достаточно хрупкий капитал. Недавние банкротства показали, что доверять опасно даже застройщику с громким именем и огромным портфелем активов.
<a href="http://33live.ru/novosti/26-11-2018-krizis-doveriya-chto-takoe-reputaciya-zastrojshhika-i-mozhno-li-na-nee-polozhitsya.html" target="_blank">Кризис доверия: что такое репутация застройщика и можно ли на нее положиться</a> - Репутация застройщика сегодня достаточно хрупкий капитал. Недавние банкротства показали, что доверять опасно даже застройщику с громким именем и огромным портфелем активов.
[url=http://33live.ru/novosti/26-11-2018-krizis-doveriya-chto-takoe-reputaciya-zastrojshhika-i-mozhno-li-na-nee-polozhitsya.html]Кризис доверия: что такое репутация застройщика и можно ли на нее положиться[/url] - Репутация застройщика сегодня достаточно хрупкий капитал. Недавние банкротства показали, что доверять опасно даже застройщику с громким именем и огромным портфелем активов.