Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Хабаровске, где Амур принимал Сибирь из Новосибирска. Гости выиграли 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Хабаровске, где "Амур" принимал "Сибирь" из Новосибирска. Гости выиграли 3:2."Амур" первым добился успеха. На 7 минуте ворота гостей поразил Антон Лазарев. Но еще до первого перерыва "Сибирь" не только отыгралась, но вышла вперед – Шейн Принс и Дмитрий Савостов в течении минуты перевернули ход встречи. Во втором периоде сибиряки увеличили отрыв благодаря голу Николая Демидова. В конце третьего периода Ян Коларж сократил отставание. Но на больше "Амур" не хватило."Сибирь" выиграла 3:2 и набрала 21 очко. Сибиряки остались на 12 месте в Восточной конференции, но вплотную приблизились к идущему 10-м "Амуру". У клуба из Хабаровска 22 очка.