Ситуация с объявлением военного положения на Украине несет угрозу обострения в Донбассе, заявил министр иностранный дел Сергей Лавров. Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, что скучно не будет наблюдать, - сказал он.

На Украине происходят интересные вещи, и будет нескучно наблюдать за тем, как киевские власти будут выруливать из ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24".По его мнению, ситуация с объявлением военного положения на Украине несет угрозу обострения в Донбассе, и нужно "очень внимательно следить за тем, что происходит, если объявляется военное положение на Украине". Он напомнил, что и без военного положения там постоянно происходят грубейшие нарушения международного гуманитарного права — обстрелы населенных пунктов, социальных объектов, гибель гражданского населения. А после введения военного положения, "эти радикал-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны".Глава МИД отметил, что процесс объявления военного положения на Украине уже запущен, секретарь СНБО Александр Турчинов уже сказал, что выборы в срок не состоятся."Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, что скучно не будет наблюдать за тем, как эта украинская власть пытается в общем-то вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно", — подчеркнул Лавров.Также он назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева, так как были нарушены ключевые положения международного права.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский будет вызван на Смоленскую площадь.