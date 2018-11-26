Юбилей отмечает легендарный диктор Анна Шатилова. С торжественным событием народную артистку России поздравил и президент. Для зрителей и коллег Шатилова стала эталоном профессионального мастерства, бережного отношения к русскому языку и образцовой речи.

Юбилей отмечает легендарный диктор Анна Шатилова. С торжественным событием народную артистку России поздравил и президент. Для зрителей и коллег Шатилова стала эталоном профессионального мастерства, бережного отношения к русскому языку и образцовой речи.Элегантная с приветливой улыбкой, Анна Николаевна встречает нас так, будто только что закончился ее очередной эфир."В гости приходят и красиво одетым, и причесанным. Даже если старушка сидит где-то там, одна-одинешенька, в деревне, телевизор включила — ты должен уважительно к ней отнестись!" — объясняет она.На телевидение Анна Шатилова пришла в 62-м и скоро стала вести "Голубые огоньки", парады, а потом и главную информационную программу страны. Первое время дикторов в кадре вообще не было, не было телесуфлера, не было связи с аппаратной. Был только секундомер в руке — с его помощью, вспоминает Анна Николаевна, она измеряла время репортажа и свой следующий выход в эфир.- Я быстро включаю — так, одна минута, секундомер! Я вижу, что сейчас он закончится — и я ставлю точку!Ни о какой импровизации в эфире в случае технических накладок речи, разумеется, тоже не было.- Сейчас другое время. Я могла бы весело сказать: дорогие зрители, буквально через несколько секунд мы продолжим наш эфир! А тогда мы сидели, ничего не объясняя. Ни в коем случае не сказать в эфир "по техническим причинам" — иначе техников лишат премии!Много лет Анна Шатилова работала в творческом союзе с Игорем Кирилловым. Их настолько привыкли видеть вместе, что даже считали семейной парой. Но Шатилова и Кириллов всегда были только партнерами по эфиру и всегда обращались друг к другу по имени и отчеству."Нужно было обязательно чувствовать плечо партнера, поэтому работать с ней было одно удовольствие!" — вспоминает Игорь Кириллов.Именно Анне Николаевне было поручено вести на японском телевидении уроки русского языка. В Токио Шатилова нашла свой фирменный стиль — белая блузка с накрахмаленным воротником и красный палантин. Стиль, которому она не изменяла уже никогда."Какое обаяние — причем во всем обаяние! Она умеет улыбаться. Она бывает и очень строгой, но она справедливая!" — рассказывает народный артист России Виктор Балашов.За долгие десятилетия работы в эфире телевидение стало ее судьбой, а сама она — одним из его ярких символов."Я так рада, что имею эту профессию, и что вся моя жизнь шла и продолжает идти через телевидение", — говорит Шатилова.Он стала эталоном телевизионного мастерства, примером бережного отношения к русскому литературному слову и той высокой культуре, что сама Анна Николаевна Шатилова продолжает олицетворять на экране и в жизни.