Игра Лео и Тиг: таежная сказка, разработанная издательством Интерактивный Мульт по мотивам одноименного мультсериала, уверенно набирает популярность и занимает свои заслуженные позиции в топах не только в России, но и в США.

Игра "Лео и Тиг: таежная сказка", разработанная издательством "Интерактивный Мульт" по мотивам одноименного мультсериала, уверенно набирает популярность и занимает свои заслуженные позиции в топах не только в России, но и в США.Официальный релиз игры состоялся 14 ноября 2018 года, и уже сейчас приложение красуется в App Store в разделе "Избранное" в США, опередив множество других кассовых iOS-приложений.Сюжет игры "Лео и Тиг: таежная сказка" повествует о приключениях отважных друзей, которых дух тайги привел в самое сердце леса. Для игрока подготовлено множество увлекательных заданий, невероятных открытий и непростых загадок от настоящих духов тайги.Игра создана по мотивам мультсериала анимационной студии "Паровоз" и доступна для скачивания пользователям IOS и Android. "Интерактивный Мульт" — крупнейший издатель в Восточной Европе обучающих и развивающих мобильных приложений и приложений для устройств виртуальной реальности.