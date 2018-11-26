В августе Лера Кудрявцева подарила своему молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Марию. А сейчас телеведущая решила снять маленькую наследницу в клипе Дениса Клявера на песню, посвященную мамам.

В августе Лера Кудрявцева подарила своему молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Марию. А сейчас телеведущая решила снять маленькую наследницу в клипе Дениса Клявера на песню, посвященную мамам.В честь Дня матери, который весь мир отмечал накануне, 25 ноября, популярный исполнитель, бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер презентовал клип на новую песню "Когда ты станешь большим. Мамы". Сам певец так прокомментировал выход клипа: "Мне бы очень хотелось, чтобы это видео стало неким напоминанием всем о том, что наши мамы заслуживают внимания каждый день в году, а сегодняшний праздник – это лишний повод сказать им о том, как сильно мы их любим и ценим!"В клипе снялось множество представительниц отечественного шоу-бизнеса со своими детьми (не только дочками): Слава, Валерия, Зара, Юлия Савичева, Жасмин, Макsим, Инна Маликова, Лолита Милявская, Наталия Подольская, Альбина Джанабаева, Катя Лель, Юлия Барановская, Екатерина Волкова, Екатерина Шпица, Агата Муцениеце, Валентина Рубцова, Елена Воробей, Анастасия Заворотнюк, Ирина Слуцкая, Тамара Гвердцители, Наташа Королева, Юлия Началова, Анита Цой, Алена Свиридова, Татьяна Лазарева, Эвелина Бледанс.Интересно, что во второй части клипа можно наблюдать и популярную ведущую Леру Кудрявцеву с дочкой Марией. На видео счастливая телеведущая держит на руках трехмесячную малышку, однако старается не показывать ее лица.Отметим, что в начале осени Денис Клявер выпустил клип "Когда ты станешь большим", где с детьми снялись отцы. Вскоре после презентации зрители завалили артиста вопросами, почему в создании ролика не приняли участие матери, поэтому Клявер и снял новую версию клипа – по заявкам фанатов, так сказать. Интересно, что комментаторы, рассыпавшись в комплиментах, все же отметили, что отцы с детьми смотрятся куда более трогательно, чем матери.