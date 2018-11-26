Герцогиня Сассекская Меган Маркл пользуется невероятной популярностью у подданных. Супруга принца Гарри стала примером для подражания.

ГерцогиняСассекская Меган Маркл пользуется невероятной популярностью у подданных. Супругапринца Гарри стала примером для подражания.Согласно ежегодному отчету, опубликованному глобальнойпоисковой платформой Lyst, Меган стала первой в списке королевских особ, которыеоказывают влияние на модную индустрию. Уже через месяц после свадьбы с принцем Гарри, ловкая американка Маркл стала иконой стиля.К примеру, как-то Меган вышла на встречу с поклонниками с бордовойсумкой от шотландского бренда Strathberry. Уже через несколько минут, модницывсего мира штурмовали прилавки магазинов и онлайн-бутики, чтобы заполучить себетакую же. В итоге коллекция была распродана полностью.Добавим, что Маркл оставила с носом свою свояченицу КейтМиддлтон, которая до появления американки в монаршей семье считалась первоймодницей в королевстве. Супруга принца Уильяма даже не попала в первую десятку– оказалась всего лишь 16-й в рейтинге.В мировом рейтинге Меган заняла третье место,уступив американским звездам Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. Об этом сообщает TheDaily Express.Как писали "Дни.ру", герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Лондона в поместьев Виндзоре с начала следующего года. Источник, близкий к королевской семье,связывает это с тем, что беременная Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могутужиться вместе. Возможно, это связано с их разным происхождением ижизненным опытом.