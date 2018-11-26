Герцогиня
Сассекская Меган Маркл пользуется невероятной популярностью у подданных. Супруга
принца Гарри стала примером для подражания.
Герцогиня
Сассекская Меган Маркл пользуется невероятной популярностью у подданных. Супруга
принца Гарри стала примером для подражания.
Согласно ежегодному отчету, опубликованному глобальной
поисковой платформой Lyst, Меган стала первой в списке королевских особ, которые
оказывают влияние на модную индустрию. Уже через месяц после свадьбы с принцем Гарри, ловкая американка Маркл стала иконой стиля.
К примеру, как-то Меган вышла на встречу с поклонниками с бордовой
сумкой от шотландского бренда Strathberry. Уже через несколько минут, модницы
всего мира штурмовали прилавки магазинов и онлайн-бутики, чтобы заполучить себе
такую же. В итоге коллекция была распродана полностью.
Добавим, что Маркл оставила с носом свою свояченицу Кейт
Миддлтон, которая до появления американки в монаршей семье считалась первой
модницей в королевстве. Супруга принца Уильяма даже не попала в первую десятку
– оказалась всего лишь 16-й в рейтинге.
В мировом рейтинге Меган заняла третье место,
уступив американским звездам Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. Об этом сообщает The
Daily Express.
Как писали "Дни.ру", герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Лондона в поместье
в Виндзоре с начала следующего года. Источник, близкий к королевской семье,
связывает это с тем, что беременная Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут
ужиться вместе. Возможно, это связано с их разным происхождением и
жизненным опытом.