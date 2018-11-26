Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали российские города с самым высоким уровнем жизни населения. Согласно исследованию, возглавила список Тюмень, на втором месте оказался Грозный, а вот Москва заняла только третью позицию в рейтинге.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали российские города с самым высоким уровнем жизни населения. Согласно исследованию, возглавила список Тюмень, на втором месте оказался Грозный, а вот Москва заняла только третью позицию в рейтинге. Следом за тройкой лидеров расположились Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.При составлении рейтинга специалисты использовали результаты социсследований и данные Росстата за 2018 года. Учитывались такие параметры качество медицинской помощи, состояние дорог и сферы ЖКХ, объем строительства, уровень развития культуры и образования, а еще как население оценивает удобство города для жизни и свой уровень дохода.Как пояснил "Российской газете" проректор учебного заведения Алексей Зубец, Тюмень заняла первое место по итоговому индексу, так как во всех рейтингах, проводимых ранее Финансовым университетом, этого город оказывался в десятке лучших."Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения", — отметил Зубец.А столица Чечни лидирует по таким показателям, как качество дорог, работа ЖКХ, объем строительства и удобство для горожан.