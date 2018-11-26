Во Львове группа радикалов устроила огненное представление у здания генконсульства России. Как сообщают местные СМИ, гора покрышек выросла у забора в ночь на понедельник. Свои действия вандалы назвали протестом из-за ситуации в Керченском проливе.

Во Львове группа радикалов устроила огненное представление у здания генконсульства России. Как сообщают местные СМИ, гора покрышек выросла у забора в ночь на понедельник. Свои действия вандалы назвали протестом из-за ситуации в Керченском проливе. От слов — быстро перешли к делу, сообщает телеканал "Россия 24". В духе майдана — резину подожгли.