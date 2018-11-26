Телеведущая Анфиса Чехова часто дает советы в личном микроблоге. Знаменитость делится собственным опытом решения эмоциональных проблем.

Телеведущая Анфиса Чеховачасто дает советы в личном микроблоге. Знаменитость делится собственным опытомрешения эмоциональных проблем."От одиноких женщин частослышишь фразу: "Мне так не хватает крепких мужских объятий!" А знаете, чего нам всем, холостым и замужним, не хватает?Своих собственных объятий!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – начала рассужденияАнфиса.По словам Чеховой, таким жеодиноким женщинам, как и она, необходимо "наладить контакт с собой". "Вспомните,вы когда последний раз обнимали саму себя? Когда гладили свои ручки и ножки иговорили себе: "Ты у меня самая лучшая!?" – спросила знаменитостьфолловеров.Анфиса сообщила, чтоневнимание к собственным потребностям приводит к депрессиям, соматическимболезням, неврозам и лишнему весу. Артистка призвала женщин любить и баловатьсебя при любой возможности."Я вот, например, покупаюсебе частенько самые лучшие, из всех что я знаю, шелковые пеньюары и халатики. Казалось бы, какая блажь, ложитьсяспать в шелках, даже если ты спишь одна. Казалось бы, наряжаться в красивоебелье нужно только, чтобы соблазнить мужчину! А нет. Наряжаться нужно, чтобы подчеркнуть своюисключительную ценность...прежде всего для самой себя😉", – заявила телеведущая.Напомним, что Анфиса Чехованедавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их брак продержался всего околодвух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году."За семь лет изменились, отношения перестали нас устраивать, а этой веснойокончательно стало понятно: нам не по пути, хотя обоим вместе было оченьхорошо. Плюс Гурам планирует переезжать в Грузию, а я не хочу и не могу тамжить. Москва – место, где все нравится", – рассказала о причинах расставаниязвезда