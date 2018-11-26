Телеведущая Анфиса Чехова
часто дает советы в личном микроблоге. Знаменитость делится собственным опытом
решения эмоциональных проблем.
Телеведущая Анфиса Чехова
часто дает советы в личном микроблоге. Знаменитость делится собственным опытом
решения эмоциональных проблем.
"От одиноких женщин часто
слышишь фразу: "Мне так не хватает крепких мужских объятий!" А знаете, чего нам всем, холостым и замужним, не хватает?
Своих собственных объятий!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – начала рассуждения
Анфиса.
По словам Чеховой, таким же
одиноким женщинам, как и она, необходимо "наладить контакт с собой". "Вспомните,
вы когда последний раз обнимали саму себя? Когда гладили свои ручки и ножки и
говорили себе: "Ты у меня самая лучшая!?" – спросила знаменитость
фолловеров.
Анфиса сообщила, что
невнимание к собственным потребностям приводит к депрессиям, соматическим
болезням, неврозам и лишнему весу. Артистка призвала женщин любить и баловать
себя при любой возможности.
"Я вот, например, покупаю
себе частенько самые лучшие, из всех что я знаю, шелковые пеньюары и халатики. Казалось бы, какая блажь, ложиться
спать в шелках, даже если ты спишь одна. Казалось бы, наряжаться в красивое
белье нужно только, чтобы соблазнить мужчину! А нет. Наряжаться нужно, чтобы подчеркнуть свою
исключительную ценность...прежде всего для самой себя😉", – заявила телеведущая.
Напомним, что Анфиса Чехова
недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их брак продержался всего около
двух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году.
"За семь лет изменились, отношения перестали нас устраивать, а этой весной
окончательно стало понятно: нам не по пути, хотя обоим вместе было очень
хорошо. Плюс Гурам планирует переезжать в Грузию, а я не хочу и не могу там
жить. Москва – место, где все нравится", – рассказала о причинах расставания
звезда