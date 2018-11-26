Настоящий друг, педагог и мама. Речь о Ирине Гуреевой, которая уже много лет работает учителем русского языка и литературы в гимназии № 3 города Владимира. Она не только развивает любовь к слову у своих учеников, но и сама постоянно учится новому, а ещё вместе с супругом воспитывает троих детей. Накануне вся страна отметила международный праздник, День матери. И наша съёмочная группа отправилась в гости к Ирине, чтобы узнать, как удаётся быть настоящей мамой в школе и дома.

Настоящий друг, педагог и мама. Речь о Ирине Гуреевой, которая уже много лет работает учителем русского языка и литературы в гимназии № 3 города Владимира. Она не только развивает любовь к слову у своих учеников, но и сама постоянно учится новому, а ещё вместе с супругом воспитывает троих детей. Накануне вся страна отметила международный праздник, День матери. И наша съёмочная группа отправилась в гости к Ирине, чтобы узнать, как удаётся быть настоящей мамой в школе и дома.- Слоны, как известно, боятся...- Мышей!- ...и кошка при них — как милиция.Они любят проводить время вместе: читать, играть, рисовать и, конечно, веселиться. В семье Гуреевых подрастает трое детей: старшая дочь и два маленьких сына. У каждого ребёнка свой характер и увлечения, поэтому скучно в доме не бывает. Кроме того, Ирина - "школьная мама" для нескольких поколений учеников. В гимназии № 3 города Владимира она работает учителем русского языка и литературы почти 20 лет. Главный секрет успеха: найти золотую середину между заботливой мамой-другом и требовательным педагогом.Ирина Гуреева, педагог, многодетная мама:Десять лет я считала себя "девочковой" мамой: бантики, куклы, платьица, ребёнок был очень спокойный. Мальчики оказались совершенно другими по характеру, чем девочка: мальчики - это избыток энергии, постоянное движение: "мам, мам, мам..." Мне не педагогический опыт помогает в материнстве, а наоборот, материнство помогает общаться с ребятами: потому что я глубже начала чувствовать детейК слову, старшая дочь Варя тоже учится в 3 гимназии и понимает, сколько сил и энергии мама тратит на уроках и дома. В их семье все стараются помогать друг другу.Варя Гуреева: "Нам очень помогает папа, то есть, когда маме нужно подготовиться к каким-нибудь урокам или ещё к чему-нибудь, он всегда сидит с маленькими детьми, а мы с мамой сидим в моей комнате, готовим домашнюю работу, а она как раз готовится к своей работе. А так, да, маме всё удаётся совмещать, и это хорошо получается".Ирина Гуреева - победитель городского и областного конкурсов "Учитель года", выходила и на Всероссийский уровень, где достойно представила нашу область. Не бояться вызовов, стремиться к новым знаниям и открытиям на своём примере она учит и окружающих. В век компьютеров и мобильных телефонов Ирина Владимировна помогает понять ценность книги и живого общения. Для родной гимназии вместе с мужем Олегом они написали гимн. Теперь без его исполнения в учебном заведении не обходится ни одно важное событие."Ты - сердца дом, родная третья школа,Ты - храм наук, гимназия моя.Здесь каждая улыбка мне знакома..."Однажды на одном из классных часов вместе со старшеклассниками Ирина Владимировна дала определение "успешного человека", которое, наверное, вполне подходит и ей самой.Ирина Гуреева, педагог, многодетная мама: "Успешный человек - это не тот, у кого есть статус или богатство, успешный человек - это счастливый человек, который нашёл себя в жизни и может дать что-то другим".Ирина Владимировна, как и все мамы, с радостью принимала поздравления в праздник, но она уверена, что для женщины, у которой есть дети, каждый день - День матери.