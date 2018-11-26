Евгения Медведева не выдержала негатива и
ненависти. Фигуристка нашла причину своего провала на этапе Гран-при во
Франции. Спортсменка решила удалить свои аккаунты из соцсетей.
Евгения Медведева не выдержала "негатива и
ненависти". Фигуристка нашла причину своего провала на этапе Гран-при во
Франции. Спортсменка решила удалить свои аккаунты из соцсетей.
Слабость Медведевой не в теле, а в голове. К такому выводу
пришла сама фигуристка после неудачного проката своих программ на этапе во
Франции. Спортсменка призналась на пресс-конференции, что была чересчур
уверенна в своем успехе – за что и поплатилась. Медведева откровенно заявила,
что ее неудачи – следствие психологических проблем, с которыми пора
разбираться.
"Я признаю свою слабость – она в голове.Мне нужно
научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Такого
количества негатива и ненависти я не ожидала. Поэтому я отреклась от соцсетей",
– сказала Евгения. Она сожалеет о том, что не сможет теперь прочитать все слова
поддержки от своих фанатов, но решения своего не изменит.
24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал
Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место. Напомним, Евгения
ушла от своего тренера Этери Тутберидзе
канадцу Брайану Орсеру. Она не смогла простить наставнику свой проигрыш на
Олимпиаде – считая, что Тутберидзе слишком рано взяла в Корею Алину Загитову,
которая могла бы еще побыть в составе юниоров.
После провала Медведевой во Франции заслуженный тренер СССР
Татьяна Тарасова обвинила российские СМИ в том, что они устроили настоящую
травлю фигуристки. "У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю.
Просто накинулись как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего
уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают. Такая идет травля в ее сторону,
самая настоящая", – приводят слова Тарасовой "Известия".
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в свою
очередь, поддержал Евгению. Плющенко напомнил Медведедвой, что поклонники и
друзья всегда ее поддержат, все понимают, что спортсмены – не роботы, они —
люди. Евгений напомнил фигуристке, что она 20 раз подряд одерживала победы, и сейчас
ничего страшного не произошло Финал Гран-при: ведь финал Гран-при, по словам
Плющенко – это не чемпионат мира и не Олимпийские игры.
За слова поддержки, высказанные Медведевой, в адрес самого
Плющенко посыпались гневные реплики болельщиков.