Евгения Медведева не выдержала негатива и ненависти. Фигуристка нашла причину своего провала на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка решила удалить свои аккаунты из соцсетей.

Евгения Медведева не выдержала "негатива иненависти". Фигуристка нашла причину своего провала на этапе Гран-при воФранции. Спортсменка решила удалить свои аккаунты из соцсетей.Слабость Медведевой не в теле, а в голове. К такому выводупришла сама фигуристка после неудачного проката своих программ на этапе воФранции. Спортсменка призналась на пресс-конференции, что была чересчуруверенна в своем успехе – за что и поплатилась. Медведева откровенно заявила,что ее неудачи – следствие психологических проблем, с которыми пораразбираться."Я признаю свою слабость – она в голове.Мне нужнонаучиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Такогоколичества негатива и ненависти я не ожидала. Поэтому я отреклась от соцсетей",– сказала Евгения. Она сожалеет о том, что не сможет теперь прочитать все словаподдержки от своих фанатов, но решения своего не изменит.24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финалГран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место. Напомним, Евгенияушла от своего тренера Этери Тутберидзеканадцу Брайану Орсеру. Она не смогла простить наставнику свой проигрыш наОлимпиаде – считая, что Тутберидзе слишком рано взяла в Корею Алину Загитову,которая могла бы еще побыть в составе юниоров.После провала Медведевой во Франции заслуженный тренер СССРТатьяна Тарасова обвинила российские СМИ в том, что они устроили настоящуютравлю фигуристки. "У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю.Просто накинулись как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчегоуходят, расстаются с тренером, отчего уезжают. Такая идет травля в ее сторону,самая настоящая", – приводят слова Тарасовой "Известия".Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в своюочередь, поддержал Евгению. Плющенко напомнил Медведедвой, что поклонники идрузья всегда ее поддержат, все понимают, что спортсмены – не роботы, они —люди. Евгений напомнил фигуристке, что она 20 раз подряд одерживала победы, и сейчасничего страшного не произошло Финал Гран-при: ведь финал Гран-при, по словамПлющенко – это не чемпионат мира и не Олимпийские игры.За слова поддержки, высказанные Медведевой, в адрес самогоПлющенко посыпались гневные реплики болельщиков.