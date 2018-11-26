В Якутске разгорелся скандал после того, как стало известно, что на банкеты для мэрии из бюджета было выделено больше 1 миллиона рублей. Мэр города Сардана Авксентьева сообщила, что не отдавала распоряжения о проведении массовых гуляний за счет бюджета и была неприятно удивлена, узнав об этом.

В Якутске разгорелся скандал после того, как стало известно, что на банкеты для мэрии из бюджета было выделено больше 1 миллиона рублей.Мэр города Сардана Авксентьева в своем "Инстаграме" написала, что не отдавала ни одного распоряжения о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета и была "неприятно удивлена", узнав об этом.Она также сообщила, что руководитель управления делами администрации Якутска будет уволен, передает РИА Новости.Мэр считает, что "неконтролируемую систему закупок надо менять" и уже "дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок".Это, отмечает Авксентьева, "позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты". Кроме того, мэр Якутска напомнила, что ранее уже отменила запланированные дорогостоящие приемы и банкеты. "И эти два контракта сегодня тоже отменены". — написала глава города.