Милан намерен арендовать полузащитника Челси Сеска Фабрегаса. В свою очередь в обратном направлении может проследовать нападающий Гонсало Игуаин.

"Милан" намерен арендовать полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса. В свою очередь в обратном направлении может проследовать нападающий Гонсало Игуаин.В настоящее время представители "Милана" и "Челси" ведут переговоры об аренде Фабрегаса. Если они завершатся успешно, то 31-летний футболист в январе присоединится к итальянскому клубу и проведет там остаток сезона. Бывший полузащитник сборной Испании в нынешнем сезоне нечасто выходит в основном составе "синих". На счету Сеска только три матча в премьер-лиге.Гонсало Игуаин, наоборот, может перейти из "Милана" в "Челси". Аргентинец хочет возобновить сотрудничество с Маурицио Сарри, под руководством которого он играл в "Наполи". Кроме того, Игуианина не радует скорое возвращение в "Милан" Златана Ибрагимовича.