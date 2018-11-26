Киев уже четыре года кричит о том, что воюет с Россией – и вот, наконец, привел войска в полную боеготовность. Это заявление украинских властей повеселило российских пользователей Сети.

Киев уже четыре года кричит о том, что воюет с Россией – ивот, наконец, привел войска в полную боеготовность. Это заявление украинскихвластей повеселило российских пользователей Сети.Интернет– пользователи интересуются: можно ли уже начинатьбояться украинской армии? Новость о введении режима полной боеготовности для ВСУстала поводом для шуток в Сети.О том, что Вооруженные силы Украины приведены в состояниеполной боевой готовности, заявил Генштаб 26 ноября. А президент страны ПетрПорошенко ранее предложил ввести военное положение сроком на 60 суток. Предложение президента должна санкционироватьВерховная рада.25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксирпопытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Ихостановила погранслужба ФСБ. "Интернированные" украинские суда отконвоированыв ближайший российский порт. Как сообщают российские спецслужбы, на бортунайдены неопровержимые доказательства подготовки Киевом провокации силами ВМФУкраины в черноморской акватории, пишет .Комментаторы в Сети делятся своими соображениями по поводупровокации Киева и решения Порошенко о военном положении. Пользователи уверены, что это все делается дляпиара перед выборами. "Надо же как-то рейтинг поднимать", – пишуткомментаторы. "Надо будет Порошенке еще что-то придумывать, чтобы военныеего первыми не снесли, еще до выборов", – подхватывает другой. "Бабло,похоже, заканчивается, сейчас будут доить так называемых союзников, зима скоро",– полагают пользователи.Известие о приведенной в "полную боеготовность"украинской армии вызвало у пользователей смех. "Кричат про пятый годвойны, а армию привели в боеготовность только сейчас", "Как страшно.Уже можно бояться?", "Клоунада", – пишут комментаторы. "Какаяготовность? 70% морского флота вчера арестовали. Жалко, как-то быстро флотУкраины кончился", – подводят итог киевской провокации пользователи.