Киев уже четыре года кричит о том, что воюет с Россией – и
вот, наконец, привел войска в полную боеготовность. Это заявление украинских
властей повеселило российских пользователей Сети.
Киев уже четыре года кричит о том, что воюет с Россией – и
вот, наконец, привел войска в полную боеготовность. Это заявление украинских
властей повеселило российских пользователей Сети.
Интернет– пользователи интересуются: можно ли уже начинать
бояться украинской армии? Новость о введении режима полной боеготовности для ВСУ
стала поводом для шуток в Сети.
О том, что Вооруженные силы Украины приведены в состояние
полной боевой готовности, заявил Генштаб 26 ноября. А президент страны Петр
Порошенко ранее предложил ввести военное положение сроком на 60 суток. Предложение президента должна санкционировать
Верховная рада.
25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир
попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Их
остановила погранслужба ФСБ. "Интернированные" украинские суда отконвоированы
в ближайший российский порт. Как сообщают российские спецслужбы, на борту
найдены неопровержимые доказательства подготовки Киевом провокации силами ВМФ
Украины в черноморской акватории, пишет .
Комментаторы в Сети делятся своими соображениями по поводу
провокации Киева и решения Порошенко о военном положении. Пользователи уверены, что это все делается для
пиара перед выборами. "Надо же как-то рейтинг поднимать", – пишут
комментаторы. "Надо будет Порошенке еще что-то придумывать, чтобы военные
его первыми не снесли, еще до выборов", – подхватывает другой. "Бабло,
похоже, заканчивается, сейчас будут доить так называемых союзников, зима скоро",
– полагают пользователи.
Известие о приведенной в "полную боеготовность"
украинской армии вызвало у пользователей смех. "Кричат про пятый год
войны, а армию привели в боеготовность только сейчас", "Как страшно.
Уже можно бояться?", "Клоунада", – пишут комментаторы. "Какая
готовность? 70% морского флота вчера арестовали. Жалко, как-то быстро флот
Украины кончился", – подводят итог киевской провокации пользователи.