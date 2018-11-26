В Иркутской области на озере Байкал спасатели ищут катер с четырьмя пассажирами, перевернувшийся во время шторма.

В Иркутской области на озере Байкал спасатели ищут катер с четырьмя пассажирами, перевернувшийся во время шторма.По предварительным данным, опрокидывание плавсредства произошло в минувшее воскресенье, 25 ноября, поздно вечером в условиях штормового ветра, передает ТАСС. О случившемся успел сообщить по телефону один из пассажиров. Позднее никто из находившихся на борту катера мужчин на связь не выходил.В район исчезновения людей направлена группа спасателей из поселка Сахюрта. Работы осложнял ветер скоростью более 35 метров в секунду и метель. В понедельник к месту ЧП вышел еще один катер со спасателями, вертолет Ми-8 МЧС России находится в готовности к вылету.