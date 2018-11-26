26.11.2018

2018-11-26 21:40:50

На Байкале перевернулся катер с пассажирами на борту

На озере Байкал перевернулся катер. На его борту находились четыре человека.



ЧП произошло во время шторма. Пока что спасателям не удалось найти пострадавших, передает .