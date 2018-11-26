В правительстве Камчатского края расторгли договор с сотрудницей, которая ославилась некорректным комментарием в адрес пенсионера. Пожилого мужчину, который пришел с обрезом к административному зданию, она предложила чпокнутьдротиком, как животное. Пенсионер сейчас находится в психдиспансере.

В правительстве Камчатского края расторгли договор с сотрудницей, которая "ославилась" некорректным комментарием в адрес пенсионера.Как сообщалось ранее, 19 ноября пожилой мужчина пытался проникнуть в здание правительства Камчатки, но был остановлен охранником и затем задержан.У 67-летнего пенсионера из Елизовского района было изъято ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Сейчас он находится в краевом психоневрологическом диспансере, передает РИА Новости.Позже в соцсетях и местных СМИ появилось видео, снятое на камеру мобильного телефона из окна одного из кабинетов здания краевого правительства. На нем женщина (предположительно, чиновница) говорит, что с этим пенсионером надо было поступить как с "животным" – "чпокнуть дротиком, чтобы он отрубился".Впоследствии представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил, что видео комментирует одна из сотрудниц администрации, которая в настоящее время "таковой не является".При этом уточняется, что она не была "государственной гражданской служащей", а работала в краевом правительстве "по договору гражданско-правового характера". После инцидента с комментарием на видео договор с ней был расторгнут.В пресс-службе также сообщили, что служебное расследование не проводилось – сотрудница была установлена в оперативном порядке.