Волну критики в соцсетях вызвал пост Евгения Плющенко. Двукратный
олимпийский чемпион по фигурному катанию поддержал провалившуюся на французском
этапе Евгению Медведеву и навлек на себя неудовольствие пользователей.
Волну критики в соцсетях вызвал пост Евгения Плющенко. Двукратный
олимпийский чемпион по фигурному катанию поддержал провалившуюся на французском
этапе Евгению Медведеву и навлек на себя неудовольствие пользователей.
Евгений Плющенко попытался утешить российскую фигуристку
после ее неудачного выступления на французском этапе Гран-при. По словам
чемпиона, спортсмены не роботы и могут порой ошибаться.
По мнению Плющенко, ничего страшного в том, что Евгения
Медведева не вышла в финал турнира, нет. Ведь Гран-при – это не чемпионат мира
и не Олимпийские игры. А Евгения – не робкого десятка, и у нее все в будущем
получится.
Однако пользователи, обиженные переездом Медведевой в
Канаду, на сей раз не поддержали. "Закон бумеранга
срабатывает и это видно было вчера на выступлениях Медведевой. Если она такая
талантливая, почему же не стала лучше кататься с таким крутым тренером? Скоро
все наши российские фигуристки обойдут Медведеву", "Не надо было
изменять тренеру, а теперь свалилась дальше некуда. Таких я называю предателями
своей родины", – комментируют пост подписчики (орфография и пунктуация
оригинала).
24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место. Напомним, Евгения ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.
Досталось и самому чемпиону. "Старикан решил
напомнить о себе", "Евгений, они как-нибудь уже без вас там
разберутся", "Ой как хорошо что хоть вам все понятно, хоть нам объяснили, великий специалист", – комментируют любители фигурного катания пост Плющенко.