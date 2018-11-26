Волну критики в соцсетях вызвал пост Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию поддержал провалившуюся на французском этапе Евгению Медведеву и навлек на себя неудовольствие пользователей.

Волну критики в соцсетях вызвал пост Евгения Плющенко. Двукратныйолимпийский чемпион по фигурному катанию поддержал провалившуюся на французскомэтапе Евгению Медведеву и навлек на себя неудовольствие пользователей.Евгений Плющенко попытался утешить российскую фигуристкупосле ее неудачного выступления на французском этапе Гран-при. По словамчемпиона, спортсмены не роботы и могут порой ошибаться.По мнению Плющенко, ничего страшного в том, что ЕвгенияМедведева не вышла в финал турнира, нет. Ведь Гран-при – это не чемпионат мираи не Олимпийские игры. А Евгения – не робкого десятка, и у нее все в будущемполучится.Однако пользователи, обиженные переездом Медведевой вКанаду, на сей раз не поддержали. "Закон бумерангасрабатывает и это видно было вчера на выступлениях Медведевой. Если она такаяталантливая, почему же не стала лучше кататься с таким крутым тренером? Скоровсе наши российские фигуристки обойдут Медведеву", "Не надо былоизменять тренеру, а теперь свалилась дальше некуда. Таких я называю предателямисвоей родины", – комментируют пост подписчики (орфография и пунктуацияоригинала).24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место. Напомним, Евгения ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.Досталось и самому чемпиону. "Старикан решилнапомнить о себе", "Евгений, они как-нибудь уже без вас тамразберутся", "Ой как хорошо что хоть вам все понятно, хоть нам объяснили, великий специалист", – комментируют любители фигурного катания пост Плющенко.