Вчерашним
тараном украинского буксира российскими пограничниками рядом с
Керченским проливом Москва объявила войну Киеву. Об этом в эфире
телеканала 112 Украина заявил полковник в отставке, бывший офицер
оперативного управления Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.
Вчерашним
тараном украинского буксира российскими пограничниками рядом с
Керченским проливом Москва объявила войну Киеву. Об этом в эфире
телеканала "112 Украина" заявил полковник в отставке, бывший офицер
оперативного управления Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.
По
его словам, Женевская конвенция четко определяет, что произошедшее
накануне в Черном море является вооруженным конфликтом между двумя
странами. "Воюют армии двух государств. Это война”, – заявил офицер.
Его точку зрения поддержал бывший командующий военно-морскими силами Незалежной
Сергей Гайдук. Он отметил, что у украинских моряков было не так уж
много вариантов действий в сложившейся ситуации: идти на прорыв или
спускать флаг.
Действия
российских пограничников Гайдук назвал "открытой агрессией". "Произошло
боевое столкновение, произошел морской бой”, – добавил военнослужащий.
Напомним,
в воскресенье, 25 ноября, три судна украинских военно-морских сил
нарушили границы территориальных вод России в Черном море и приблизились
к Крымскому мосту. Вскоре корабли были задержаны пограничной охраной
ФСБ.
В
ночь на 26 ноября власти Украины приняли решение о введении военного
положения в стране на 60 дней. Оно позволяет главе государства Петру
Порошенко отменить президентские выборы и дает ему фактически
диктаторские полномочия. Эксперты связывают это с плохим рейтингом
лидера Незалежной, который прогнозам проигрывает следующие президентские выборы.
Сам
украинский лидер заявил, что вести наступательных действий против
России Украина в случае введения военного положения не собирается. Кроме
того, Киев не намерен прекращать торговые отношения и выходить из международных договоров, в том числе минских соглашений.