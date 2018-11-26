Вчерашним тараном украинского буксира российскими пограничниками рядом с Керченским проливом Москва объявила войну Киеву. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.

Вчерашнимтараном украинского буксира российскими пограничниками рядом сКерченским проливом Москва объявила войну Киеву. Об этом в эфиретелеканала "112 Украина" заявил полковник в отставке, бывший офицероперативного управления Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.Поего словам, Женевская конвенция четко определяет, что произошедшеенакануне в Черном море является вооруженным конфликтом между двумястранами. "Воюют армии двух государств. Это война”, – заявил офицер.Его точку зрения поддержал бывший командующий военно-морскими силами НезалежнойСергей Гайдук. Он отметил, что у украинских моряков было не так ужмного вариантов действий в сложившейся ситуации: идти на прорыв илиспускать флаг.Действияроссийских пограничников Гайдук назвал "открытой агрессией". "Произошлобоевое столкновение, произошел морской бой”, – добавил военнослужащий.Напомним,в воскресенье, 25 ноября, три судна украинских военно-морских силнарушили границы территориальных вод России в Черном море и приблизилиськ Крымскому мосту. Вскоре корабли были задержаны пограничной охранойФСБ.ночь на 26 ноября власти Украины приняли решение о введении военногоположения в стране на 60 дней. Оно позволяет главе государства ПетруПорошенко отменить президентские выборы и дает ему фактическидиктаторские полномочия. Эксперты связывают это с плохим рейтингомлидера Незалежной, который прогнозам проигрывает следующие президентские выборы.Самукраинский лидер заявил, что вести наступательных действий противРоссии Украина в случае введения военного положения не собирается. Крометого, Киев не намерен прекращать торговые отношения и выходить из международных договоров, в том числе минских соглашений.