Пенсионерка сообщила, что неизвестный похитил у неё из сумки кошелёк с денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали 41-летнего приезжего, подозреваемого в краже у пенсионерки.В дежурную часть обратилась 71-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что неизвестный похитил у неё из сумки кошелёк с денежными средствами и банковской картой, с которой впоследствии были сняты деньги.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ивантеевской улице. Им оказался 41-летний приезжий.ПО данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73