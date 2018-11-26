Матч Лиги чемпионов с португальской Бенфикой может стать последним для Нико Ковача в качестве главного тренера Баварии. В случае поражения мюнхенцев Ковач будет уволен со своего поста.

Матч Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" может стать последним для Нико Ковача в качестве главного тренера "Баварии". В случае поражения мюнхенцев Ковач будет уволен со своего поста.Бывший тренер сборной Хорватии и "Айнтрахта" Нико Ковач возглавил "Баварию" летом прошлого года. Но пока игра чемпионов Германии вызывает массу нареканий. "Бавария" занимает только пятое место в бундеслиге и отстает от лидера, дортмундской "Боруссии" на 9 очков.Судьба Нико Ковача поставлена в зависимость от исхода матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бавария" сыграет дома с лиссабонской "Бенфикой". Пока баварцы лидируют в группе F, имея в активе 10 очков.