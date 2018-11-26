Президента Украины в очередной раз сделали мальчиком для битья на украинском телевидении. В эфире одного из телеканалов бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов раскритиковал решение властей Незалежной идти на прорыв через Керченский пролив, в результате чего три украинских судна были задержаны российской береговой охраной.

ПрезидентаУкраины в очередной раз сделали мальчиком для битья на украинскомтелевидении. В эфире одного из телеканалов бывший офицер оперативногоуправления Генштаба ВСУ Олег Жданов раскритиковал решение властейНезалежной идти на прорыв через Керченский пролив, в результате чего триукраинских судна были задержаны российской береговой охраной.Поего словам, с точки зрения международного права Россия и Украинанаходятся в состоянии вооруженного конфликта. В эфире телеканала "112Украина" Жданов задался вопросом, зачем вообще было посылать маломощные катера против Черноморского флота России?Офицеротметил, что изначально не было надежды на то, что украинские морякипробьются из Черного моря в Азовское. "Где наш флагман "ГетманСагайдачный", почему он не ведет бой, чтобы пройти через Керченскийпролив?” – сокрушается военный.Ждановподчеркнул, что Украине не стоило лезть в серьезные разборки, если унее нет на это возможностей. “Если у нас нет сил и средств, то сидите имолчите", – сказал он. По его словам, не было нужды рисковать жизньюморяков.Напомним,в минувшее воскресенье Киев отметился гнусной провокацией у Керченскогопролива. Два боевых катера и один буксир военно-морских сил Украины безразрешения вошли в территориальные воды России. В итоге суда былизадержаны пограничной охраной ФСБ.Послеэтого в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности иобороны Украины (СНБО), на котором президенту Порошенко былорекомендовано ввести военное положение. Решение должны одобрить депутатыВерховной рады.Военноеположение, помимо прочего, предполагает отмену очередных президентскихвыборов, которые должны состояться в марте 2019 года. Отменяются митингии политическая агитация, проводится мобилизация, вводится комендантскийчас.Вместес тем полностью разрывать отношения с Москвой Киев не собирается. Пословам Порошенко, Украина по-прежнему будет торговать с Россией, а такжепродолжит участвовать в международных соглашения, в том числе минских.