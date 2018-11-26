Ученые из Западного университета в Канаде считают, что наиболее действенным средством в борьбе с пагубной привычкой станет общественное осуждение. Они предлагают убрать страшные изображения с последствиями заболеваний, вызываемых курением, и заменить их на фотографии людей с осуждающим выражением лица.

Ученые из Западного университета в Канаде считают, что наиболеедейственным средством в борьбе с пагубной привычкой станет общественное осуждение. Онипредлагают убрать страшные изображения с последствиями заболеваний, вызываемыхкурением, и заменить их на фотографии людей с осуждающим выражением лица.Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие156 курильщиков. Им показывали пачки сигарет, на которых были снимки сподписью "Так люди смотрят на курильщиков". На одной группе фотографий былилюди с нейтральным выражением лица, на другой – с гримасой отвращения.Социологи выяснили, что многие испытуемые чувствовалисебя некомфортно после того, как стали использовать такие упаковки. Они признались,что у них уменьшилось желание выкурить сигарету. Ученые уверены, что в будущемэто может подтолкнуть их к окончательному отказу от пагубной привычки.Однакоэтот метод оказался эффективен не для всех. Некоторые заядлые курильщики осталисьравнодушны к осуждению общества, передает Journal of Consumer Affairs.Ранее специалисты из Калифорнии сообщили о создании вакцины,которая поможет избавиться от табачной зависимости. Они провели эксперимент на крысах, в кровь которых регулярно поступал никотин. После введенияновой вакцины уровень никотина у грызунов стал ниже и у них исчезлисимптомы беспокойства и агрессивности.Эксперты отметили, что новая прививка действует только вкрови и не затрагивает головной мозг, что значительно уменьшает количествопобочных эффектов. "Такой подход чрезвычайно интересен, поскольку можетснизить зависимость от никотина без тяжелых симптомов отмены", – сказал один из ученых.