Ученые из Западного университета в Канаде считают, что наиболее
действенным средством в борьбе с пагубной привычкой станет общественное осуждение. Они
предлагают убрать страшные изображения с последствиями заболеваний, вызываемых
курением, и заменить их на фотографии людей с осуждающим выражением лица.
Ученые из Западного университета в Канаде считают, что наиболее
действенным средством в борьбе с пагубной привычкой станет общественное осуждение. Они
предлагают убрать страшные изображения с последствиями заболеваний, вызываемых
курением, и заменить их на фотографии людей с осуждающим выражением лица.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие
156 курильщиков. Им показывали пачки сигарет, на которых были снимки с
подписью "Так люди смотрят на курильщиков". На одной группе фотографий были
люди с нейтральным выражением лица, на другой – с гримасой отвращения.
Социологи выяснили, что многие испытуемые чувствовали
себя некомфортно после того, как стали использовать такие упаковки. Они признались,
что у них уменьшилось желание выкурить сигарету. Ученые уверены, что в будущем
это может подтолкнуть их к окончательному отказу от пагубной привычки.
Однако
этот метод оказался эффективен не для всех. Некоторые заядлые курильщики остались
равнодушны к осуждению общества, передает Journal of Consumer Affairs.
Ранее специалисты из Калифорнии сообщили о создании вакцины,
которая поможет избавиться от табачной зависимости. Они провели эксперимент на крысах, в кровь которых регулярно поступал никотин. После введения
новой вакцины уровень никотина у грызунов стал ниже и у них исчезли
симптомы беспокойства и агрессивности.
Эксперты отметили, что новая прививка действует только в
крови и не затрагивает головной мозг, что значительно уменьшает количество
побочных эффектов. "Такой подход чрезвычайно интересен, поскольку может
снизить зависимость от никотина без тяжелых симптомов отмены", – сказал один из ученых.