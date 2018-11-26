Певица сделала новую прическу. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к кардинальной смене имиджа артистки.

Певицасделала новую прическу. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к кардинальнойсмене имиджа артистки.Теперь Сати является обладательницей удлиненного боба с ассиметричнойчелкой. Немного изменился и цвет волос Казановой: локоны певицы обрели оттенок молочногошоколада.Фото в новом имидже певица выложили на своей странице в Instagram. При этом она снабдила пост длинными философскимирассуждениями об отношении к жизни и переменам в ней. "Невозможного – нет, потому что все пути открыты,потому что вода течет с небес, а в чистых руках – власть творить чудеса…Я верю в женскую силу! Особенно, когда женщины объединяются не против, а воимя...", – написала Сати.Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на измененияво внешности Казановой. Одни оценили подостоинству новую прическу певицы и отметили, что такая стрижка ей идет. Другиеже раскритиковали исполнительницу. "Сати – такая красавица, но эта стрижка и волосы просто портят ваш имидж",– прокомментировал один из фолловеров снимок звезды.Напомним, чуть болеегода назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.Влюбленные сыграли несколько свадеб – сначала на родине певицы, а позже вИталии. Поклонники ждут, когда супруги решатся на пополнение в семействе.Однако Казанова не торопится становиться матерью.