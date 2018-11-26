Певица
сделала новую прическу. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к кардинальной
смене имиджа артистки.
Певица
сделала новую прическу. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к кардинальной
смене имиджа артистки.
Теперь Сати является обладательницей удлиненного боба с ассиметричной
челкой. Немного изменился и цвет волос Казановой: локоны певицы обрели оттенок молочного
шоколада.
Фото в новом имидже певица выложили на своей странице в Instagram. При этом она снабдила пост длинными философскими
рассуждениями об отношении к жизни и переменам в ней. "Невозможного – нет, потому что все пути открыты,
потому что вода течет с небес, а в чистых руках – власть творить чудеса…
Я верю в женскую силу! Особенно, когда женщины объединяются не против, а во
имя...", – написала Сати.
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на изменения
во внешности Казановой. Одни оценили по
достоинству новую прическу певицы и отметили, что такая стрижка ей идет. Другие
же раскритиковали исполнительницу. "Сати – такая красавица, но эта стрижка и волосы просто портят ваш имидж",
– прокомментировал один из фолловеров снимок звезды.
Напомним, чуть более
года назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Влюбленные сыграли несколько свадеб – сначала на родине певицы, а позже в
Италии. Поклонники ждут, когда супруги решатся на пополнение в семействе.
Однако Казанова не торопится становиться матерью.