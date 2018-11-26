Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с
критикой на певицу. Она назвала Веру Брежневу пожилой женщиной трудной судьбы.
Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с
критикой на певицу. Она назвала Веру Брежневу "пожилой женщиной трудной судьбы".
Миро задалась вопросом
о том, почему ряд женщин любит эту исполнительницу. По ее словам, многие из них
чувствуют в певице "свою, но только ту, которая, по их мнению, пробилась в
дамки".
"Дамка Вера – мать, а еще она замужем за старым и богатым
продюсером. Продюсером, которого Вера долго и сознательно уводила из семьи, и
добилась-таки своего!", – порассуждала блогер. Кроме того, она считает,
что "Брежнева, как и ее поклонницы", насквозь фальшива.
Лена Миро выложила фото Брежневой, сделанное несколько дней назад на вручении
музыкальной премии. Для сравнения она опубликовала и снимок из Instagram
певицы.
"Как
вам контраст между пожилой женщиной трудной судьбы и юной, жизнерадостной красавицей?..
Ну, не может женщина, цинично разбивающая семью, в которой – куча детей, быть
доброй. Как не может женщина со старым, изможденным лицом быть красивой", -
написала блогер.
Пользователи Instagram отметили, что исполнительница, судя по внешнему виду, не в
лучшей форме. "Верун заметно
сдает", "Что-то плоховато и грустновато выглядит", "Да, на других фото
она – кукла, а тут, прямо скажем, не очень", "Сильно постарела, уже
нужен пластический хирург", – прокомментировали пост Миро фолловеры.