Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на певицу. Она назвала Веру Брежневу пожилой женщиной трудной судьбы.

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась скритикой на певицу. Она назвала Веру Брежневу "пожилой женщиной трудной судьбы".Миро задалась вопросомо том, почему ряд женщин любит эту исполнительницу. По ее словам, многие из нихчувствуют в певице "свою, но только ту, которая, по их мнению, пробилась вдамки"."Дамка Вера – мать, а еще она замужем за старым и богатымпродюсером. Продюсером, которого Вера долго и сознательно уводила из семьи, идобилась-таки своего!", – порассуждала блогер. Кроме того, она считает,что "Брежнева, как и ее поклонницы", насквозь фальшива.Лена Миро выложила фото Брежневой, сделанное несколько дней назад на вручениимузыкальной премии. Для сравнения она опубликовала и снимок из Instagramпевицы."Каквам контраст между пожилой женщиной трудной судьбы и юной, жизнерадостной красавицей?..Ну, не может женщина, цинично разбивающая семью, в которой – куча детей, бытьдоброй. Как не может женщина со старым, изможденным лицом быть красивой", -написала блогер.Пользователи Instagram отметили, что исполнительница, судя по внешнему виду, не влучшей форме. "Верун заметносдает", "Что-то плоховато и грустновато выглядит", "Да, на других фотоона – кукла, а тут, прямо скажем, не очень", "Сильно постарела, уженужен пластический хирург", – прокомментировали пост Миро фолловеры.