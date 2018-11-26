Уже после смерти Дмитрия Марьянова заговорили о том, что у девочки Анфисы, которую он растил как свою дочь, есть родной отец. В Прямом эфире бизнесмен из Харькова Сергей Коваленко обратился к девочке, объяснив, почему молчал все эти годы, и как получилось, что его лишили родительских прав.

Уже после смерти Дмитрия Марьянова заговорили о том, что у девочки Анфисы, которую он растил как свою дочь, есть родной отец.До ухода актера из жизни его последняя супруга Ксения Бик утверждала, что Анфиса — дочь Марьянова. Однако после смерти актера стало известно, что отец девочки – первый муж Ксении харьковский ресторатор Сергей Коваленко.Через программу "Прямой эфир" он обратился к Анфисе, объяснив, почему все предыдущие годы не искал девочку и не выходил с ней на связь.Он уверяет, что не хотел нарушать гармонию в семье, где был мужчина, которого Анфиса считала своим отцом. "Я не хотел и не хочу ничего рушить", – говорит Сергей Коваленко и предлагает девочке сделать шаг ему навстречу.Коваленко уверяет, что все эти годы пытался помочь дочке материально, не афишируя при этом своего отцовства, однако Ксения от этой помощи отказывалась.При этом Сергей говорит, что не намерен делать тест ДНК для установления отцовства или подавать в суд, но готов принимать участие в воспитании дочери и помогать материально, если этого хочет сама девочка и ее мать.Как Ксении Бик поначалу удалось убедить Коваленко, что Анфиса – дочь Марьянова? Почему поверил ей и сам актер? По какой причине, еще будучи в браке с Коваленко, она после родов дала дочери свою фамилию, и за что харьковского бизнесмена лишили родительских прав через суд? Разбор этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".