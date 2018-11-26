Неприятный инцидент произошел на концерте певицы Насти
Каменских в Харькове. Во время выступления неизвестные распылили газ. Паники и
жертв удалось избежать.
Неприятный инцидент произошел на концерте певицы Насти
Каменских в Харькове. Во время выступления неизвестные распылили газ. Паники и
жертв удалось избежать.
Выступление Насти Каменских в одном из харьковских торговых
центров посетили несколько тысяч человек. В самый разгар концерта некоторые из зрителей
почувствовали резь в глазах и першение в горле. Люди поспешили покинуть
помещение.
Как выяснилось, буквально в 20 метрах от сцены неизвестные
распылили слезоточивый газ. Его действие ощутила на себе и Настя. Однако певица
проявила мужество – она не стала прерывать выступление, так как это могло
спровоцировать панику и давку среди зрителей.
Стражи порядка и медики оперативно прибыли на место
происшествия. К счастью, обошлось без жертв, да и звезда отделалась легким
испугом. После выступления Каменских поблагодарила харьковчан. "Харьков,
спасибо огромное за концерт и спасибо фанатам за рисунки!", – сказала Настя
в видеообращении в соцсети. А об инциденте артистка упоминать не стала.
Настя Каменских получила популярность, выступая в дуэте с
рэпером Потапом. Поклонники считали, что у участников дуэта роман. Однако с
прошлого года Настя строит сольную карьеру и считается одной из самых успешных
певиц Украины. О личной жизни звезда не распространяется, известно лишь, что
пока Каменских не замужем, пишет StarHit.