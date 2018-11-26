Неприятный инцидент произошел на концерте певицы Насти Каменских в Харькове. Во время выступления неизвестные распылили газ. Паники и жертв удалось избежать.

Неприятный инцидент произошел на концерте певицы НастиКаменских в Харькове. Во время выступления неизвестные распылили газ. Паники ижертв удалось избежать.Выступление Насти Каменских в одном из харьковских торговыхцентров посетили несколько тысяч человек. В самый разгар концерта некоторые из зрителейпочувствовали резь в глазах и першение в горле. Люди поспешили покинутьпомещение.Как выяснилось, буквально в 20 метрах от сцены неизвестныераспылили слезоточивый газ. Его действие ощутила на себе и Настя. Однако певицапроявила мужество – она не стала прерывать выступление, так как это моглоспровоцировать панику и давку среди зрителей.Стражи порядка и медики оперативно прибыли на местопроисшествия. К счастью, обошлось без жертв, да и звезда отделалась легкимиспугом. После выступления Каменских поблагодарила харьковчан. "Харьков,спасибо огромное за концерт и спасибо фанатам за рисунки!", – сказала Настяв видеообращении в соцсети. А об инциденте артистка упоминать не стала.Настя Каменских получила популярность, выступая в дуэте срэпером Потапом. Поклонники считали, что у участников дуэта роман. Однако спрошлого года Настя строит сольную карьеру и считается одной из самых успешныхпевиц Украины. О личной жизни звезда не распространяется, известно лишь, чтопока Каменских не замужем, пишет StarHit.