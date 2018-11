Роль науки в цифровом пространстве, взаимосвязь с обществом и этические проблемы в современном мире: все эти проблемы - в центре внимания X международного форума ЮНЕСКО Наука на благо человечества. Он открылся в Москве и собрал свыше 300 выдающихся российских и зарубежных ученых из более чем 50 стран. Как прошел первый день форума?

Роль науки в цифровом пространстве, взаимосвязь с обществом и этические проблемы в современном мире: все эти проблемы — в центре внимания X международного форума ЮНЕСКО "Наука на благо человечества". Он открылся в Москве и собрал свыше 300 выдающихся российских и зарубежных ученых из более чем 50 стран. Как прошел первый день форума?Коротко и по делу, в перерывах между сессиями успеть обсудить детали, найти точки соприкосновения. Возможно, за этой чашечкой кофе уже родилась новая научная концепция. 300 ученых, 50 стран.- I'm from South Africa.- Мой коллега — из Австрии, это очень известный профессор.Фотография на память:- I'm from Russia.- I'm from France.- Мы просто давно знакомы, с коллегами общаемся.Здесь все давно знакомы: вот глава Российской академии наук что-то обсуждает с элегантной француженкой, представительницей ЮНЕСКО — совместный проект. То, что происходит сейчас здесь, беспрецедентно: блестящие ученые со всего мира, лучшие умы — в Москве. Международный форум открывает глава МИДа.Они все приехали сюда, откликнулись. И уже ясно: когда политики заходят в тупик, на первый план выходит научная дипломатия. Единые для всех понятия — главная тема этой конференции, что означает: диалог возможен и необходим в любой ситуации.