Названы кандидаты на звание лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги. Приз Первая пятерка ежегодно вручается Детской футбольной лигой.

Названы кандидаты на звание лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги. Приз "Первая пятерка" ежегодно вручается Детской футбольной лигой.В число претендентов вошли вратарь "Спартака" Александр Максименко, полузащитники ЦСКА Ильзат Ахметов и Иван Обляков, защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев. Максименко и Ахметову по 20 лет, двое других футболистов на год старше. Все игроки являются игроками основного состава своих клубов.Приз "Первая пятерка" вручается Детской футбольной лигой с 2002 года. В прошлом году лареатом стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.