Российский актер Ефим Шифрин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о кончине на 80-м году жизни знаменитого диктора Центрального телевидения Юрия Ковеленова.

Российский актер Ефим Шифрин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о кончине на 80-м году жизни знаменитого диктора Центрального телевидения Юрия Ковеленова."Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...", — написал он.Журналист, диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов в течение 30 лет — с 1965 по 1995 год — вел программу "Время". В 1991 году во время августовского путча именно он зачитывал постановления ГКЧП, а в 1993 году во время штурма телецентра "Останкино" был в составе дежурной бригады, напоминает РИА Новости.