Цены на нефть растут, но курс рубля умеренно снижается, передает РИА Новости. Эксперты Нордеа банка комментируют, что значимость для динамики рубля будет иметь реакция Запада на случившиеся события в ходе заседания Совбеза ООН. Риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления.

Цены на нефть растут, но курс рубля умеренно снижается, передает РИА Новости.Отмечается, что снижение рубля лишь частично связано с новостями об инциденте в Азовском море.Некоторые эксперты полагают, что значимость для динамики рубля будет иметь реакция Запада на случившиеся события в ходе заседания Совбеза ООН. Риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления.Аналитик компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский отметил, что новости о вооруженном конфликте в Азовском море не главный, но весьма существенный фактор событий на биржевой площадке Мосбиржи. Снижение отечественной валюты происходит на фоне падающего доллара на глобальных рынках. По его словам, в пятницу рубль был диспропорционально крепок в контексте резкого падения цен на нефть.С точки зрения внутренних факторов стоит отметить пик налоговых платежей, влияющий на поддержание курса национальной валюты. Коррекционное восстановление нефтяных цен стабилизирует позиции рубля.В свою очередь, темпы роста цен на нефть Brent увеличиваются. За прошлую неделю она подешевела почти на 12%, впервые более чем за год опустившись ниже 60 долларов, а нефть WTI потеряла около 10% в стоимости. Сейчас Brent вернулась к прежнему уровню в 60 долларов за баррель.Ключевым фактором для стоимости нефти являются ожидания заседания Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Они состоятся в Вене с 5 по 7 декабря. Некоторые аналитики прогнозируют, что организация примет решение сократить добычу нефти для поддержания цен. Другие эксперты считают такую меру неэффективной в отношении «черного золота».Эксперты Fitch Solutions дали оценку нефтяному рынку на следующий год. Прогнозируется, что он будет неспокойным из-за ожидания увеличения неопределенности вокруг перспектив замедления мировой экономики и переизбытка предложения сырья.Ожидается ряд ключевых событий, которые могут оказать значимое влияние на мировые финансовые рынки. Одними из них станут публикация протоколов последнего заседания ФРС США и итоги встречи мировых лидеров на саммите G20, который состоится с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.