Владимирские гимнастки стали победительницами Всероссийских соревнований среди спортивных организаций. Соревнования по спортивной гимнастике проходили в Пензе с 20 по 26 ноября.

Владимирские гимнастки стали победительницами Всероссийских соревнований среди спортивных организаций. Соревнования по спортивной гимнастике проходили в Пензе с 20 по 26 ноября. Агафонова Анастасия стала бронзовой призеркой по программе мастеров спорта и завоевала золотую медаль в упражнении на разновысоких брусьях. Бронзовую медаль в упражнении на бревне взяла Александра Максимова.