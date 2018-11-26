Эпидемия инфекционной пневмонии продолжается. Заболели еще 2 учеников 46 школы. Теперь количество заболевших пневмонией там увеличилось до 4. Новые случаи заболевания диагностированы и в других школах Владимира. На утро понедельника по одному заболевшему в 23 гимназии и 8 школе.

Эпидемия инфекционной пневмонии продолжается. Заболели еще 2 учеников 46 школы. Теперь количество заболевших пневмонией там увеличилось до 4. Новые случаи заболевания диагностированы и в других школах Владимира. На утро понедельника по одному заболевшему в 23 гимназии и 8 школе. Напомним, недавно из-за инфекции почти на месяц на карантин закрыли 36-ю школу, ребятам пришлось заниматься дистанционно. Сейчас ситуация с пневмонией находится на контроле управления Роспотребнадзора. Все заболевшие дети находятся на больничном, карантин пока не планируется.