Курышеву добавили срок. Бывшего депутата ЗакСобрания области признали виновным в еще одном преступлении. Как выяснило следствие, Сергей Курышев занимался подделкой платёжных документов. В 2009 году, являясь генеральным директором ООО «Труд», Курышев с помощью поддельных платежных документов переводил и обналичивал деньги через фирмы, которые фактически не вели деятельности

Курышеву добавили срок. Бывшего депутата ЗакСобрания области признали виновным в еще одном преступлении. Как выяснило следствие, Сергей Курышев занимался подделкой платёжных документов. В 2009 году, являясь генеральным директором ООО Труд, Курышев с помощью поддельных платежных документов переводил и обналичивал деньги через фирмы, которые фактически не вели деятельности. Суд признан Сергея Курышева виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150 000 рублей. Напомним, сейчас Сергей Курышев уже отбывает наказание в колонии-поселении за совершение "пьяного" ДТП, в результате которого погиб человек.