В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Тампа-Бэй Лайтнинг на своем льду одержала победу над Нью-Джерси Девилз. Встреча завершилась ос счетом 5:2 в пользу хозяев.

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду одержала победу над "Нью-Джерси Девилз". Встреча завершилась ос счетом 5:2 в пользу хозяев.В составе победителей двумя результативными передачи отметился российский нападающий Никита Кучеров, который продлил личную результативную серию до шести матчей. Всего в нынешнем сезоне на его счету 32 очка (9 голов + 23 передачи)."Тампа" набрала 35 очков и вернулась в лидеры Восточной конференции. "Нью-Джерси" с 21 баллом идет 14-м.В другом матче игрового дня "Калгари Флэймз" в гостях разгромил "Аризону Койотиз" – 6:1.