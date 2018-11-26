Новая экспедиция на Международную космическую станцию будет лететь всего 6 часов, вместо 48 часов. Запуск назначен на 3 декабря. Ракета-носитель с космическим кораблем Союз стартует примерно в половину третьего дня, а пристыкуется к МКС в половине девятого вечера.

Новая экспедиция на Международную космическую станцию будет лететь всего 6 часов, вместо 48 часов. Запуск назначен на 3 декабря. Ракета-носитель с космическим кораблем "Союз" стартует примерно в половине третьего дня, а пристыкуется к МКС в половине девятого вечера, сообщает агентство "Интерфакс-АВН" со ссылкой на ЦУП. На этот раз в космос отправляются россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Маклейн.Напомним, предыдущий запуск закончился аварией: один из блоков первой ступени отделился неправильно из-за неисправного датчика и повредил вторую ступень. Система аварийного спасения отделила капсулу с людьми от ракеты и посадила недалеко от казахского города Жезказган. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали.