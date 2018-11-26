Медцентр Дальневосточного Федерального Университета сможет принимать больше больных. Квоты на бесплатное лечение планируется увеличить по инициативе врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который посетил научное медучреждение во Владивостоке.

Медцентр Дальневосточного Федерального Университета сможет принимать больше больных. Квоты на бесплатное лечение планируется увеличить по инициативе врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который посетил научное медучреждение во Владивостоке. Врачи рассказали исполняющему обязанности главы региона, что проектные мощности медцентра используются не в полную силу. Хотя есть и условия и оборудование, чтобы оказывать помощь максимальному числу людей. Олег Кожемяко согласился со специалистами и пообещал обратиться за дополнительным финансированием в Минздрав и Правительство России.Медцентр дальневосточного федерального университета на острове Русском – по специалистам и оснащению — одни из самых современных в России. За высококвалифицированной медицинской помощью, сюда едут пациенты не только из Приморья, но и со всего Дальнего Востока России.Пациент стационара Сергей Клигер, попал в медцентр несколько дней назад. Была необходима срочная операция на желудке. Врачи сделали свое дело, вмешательство прошло успешно, и теперь он проходит курс восстановления. "Они меня подняли на второй день. Буквально. Сделали позавчера операцию, а вчера я уже вовсю ходил по комнате, и сидел, и так далее, и так далее", — доволен Сергей Клигер, пациент.Пациентов клиники сегодня посетил врио губернатора Олег Кожемяко — глава региона оценил условия в которых лечат больных медцентра. Просторные палаты интенсивной терапии, оборудованы по последнему слову техники. В общем-то, как и вся клиника, основной профиль которой – оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Впрочем, сегодня медики разводят руками: при таком отличном оснащении, при наличии высококвалифицированных специалистов, клиника получает гораздо меньше квот минздрава, на сложные операции, чем могла бы отработать."Мы практически выполнили весь объем выделенных квот на высокотехнологичные операции, это 99.6 процентов, и по высокотехнологичной помощи в рамках ОМС у нас 93.5 процентов", — подчеркнул Олег Пак, главный врач медцентра Дальневосточного федерального университета.Учитывая, что до конца года осталось чуть больше месяца, врачи могли бы спасти бесплатно, на основе квот, еще десятки людей. Сейчас загруженность медучреждения бесплатными операциями, которых пациентам приходится ждать месяцами, составляет всего 50-60 процентов. После открытия клиники, в 2014-м, Минздрав выделил центру 3700 квот — это 85% от возможного. Далее, каждый год это число лишь уменьшалось."Мы могли бы провести плановых операций на 100 больше! Поэтому, безусловно, здесь нужно принимать решения и на федеральном уровне, здесь необходимо принимать решение и по средствам ОМС краевого, и дать все, чтобы этот центр работал в полную загрузку", — заявил Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края.Уже в ближайшее время Олег Кожемяко планирует обратиться в минздрав, с тем, чтобы убедить чиновников, выделить Приморью больше квот на высокотехнологичные операции.