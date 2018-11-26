Женщина рассказала, что из сейфа организации пропали денежные средства в размере 1 миллиона рублей...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из сейфа организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть поступило заявление представителя одной из столичных организаций, расположенной на Берсеневской набережной. Женщина рассказала, что из сейфа организации пропали денежные средства в размере 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московской области сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник ранее работал в охране заведения и знал, где хранится ключ от сейфа. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61