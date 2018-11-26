Установлено, что женщина, действуя якобы от лица коммерческой фирмы, предоставила в ювелирную компанию фиктивный пакет документов...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в покушении на мошенничество.Сотрудниками полиции была задержана 43-летняя москвичка, подозреваемая в мошенничестве. Установлено, что женщина, действуя якобы от лица коммерческой фирмы, предоставила в ювелирную компанию фиктивный пакет документов на изготовление ювелирных изделий на сумму свыше 1 миллиона рублей. Подозреваемая заранее не намереваясь исполнять обязательства по договору и оплачивать стоимость заказа.По данному факту следственным управлением УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22