Конференции Михаила Ходорковского, на которые слетается весь оппозиционный цвет, проводятся регулярно. Это событие давно уже не является удивительным или знаковым. Обычный шабаш оппозиционеров, цель которого выдоить деньжат у приехавших спонсоров и кураторов. В этом году даже не стали мудрить с названием: Россия вместо Путина. Говорит само за себя.

Конференции Михаила Ходорковского, на которые слетается весьоппозиционный цвет, проводятся регулярно. Это событие давно уже неявляется удивительным или знаковым. Обычный шабаш оппозиционеров, целькоторого "выдоить" деньжат у приехавших спонсоров и кураторов. В этомгоду даже не стали мудрить с названием: "Россия вместо Путина". Говоритсамо за себя.На этой ярмарке тщеславия оппозиция просто "продавала" себя, торгуя всем, чем можно, буквально "за еду". Предполагалось, что антураж Grandior Hotel Prague продемонстрирует всем роскошь и размах действия. Но обстановка больше напоминала дешевый детектив в духе бульварных романов прошлого века.Журналистам, лояльным российской политике, в присутствии было отказано. Как им объяснили организаторы, "здесь не для журналистов, а для клиентов".На форуме Ходорковский провел что-то вроде пресс-конференции, на которой в тысячный раз поведал о тяготах пребывания в российской тюрьме. Но это было лишь обычной прелюдией к решению других более насущных вопросов. Деньги, продажи, выгодные предложения – вот о чем говорили "либералы". Один из присутствующих заявился на выступления под кокаином и заявил, что так гораздо "лучше заходит". Вполне себе подходящее для форума объяснение.Все это удручающее действо больше напоминало "свадьбу в Малиновке". У каждого прибывшего в Прагу была одна задача – выбить больше денег под любым предлогом. В рейтинге популярности спонсоров Ходорковский занимает пусть и почетное, но все же второе место. На первом гордо стоят американцы, с которыми, впрочем, у Михаила Борисовича нет единства. Им подавай "вмешательство России в выборы", а Ходорковскому – "ясности в этой истории". "Ждешь ясности – подождешь и финансирования", – предостерегли американские координаторы опального "патриота России".К деньгам Ходорковского активно искали способы присосаться ручные СМИ вроде "Радио Свободы", "Голоса Америки", "Новой газеты" или "Сибирь. Реалии". "Эхо Москвы" из гонки выбыли, ведь помимо всего прочего они получают немалое финансирование от "Газпрома".Из желающих получить денег был и печально известный своими фейковыми расследованиями журналист "Новой газеты" Денис Коротков. Правда, даже в этом гадюшнике он оказался абсолютно "нерукопожатным". Его все сторонились, а сначала вообще не хотели пускать на этот "праздник жизни". Никаких отдельных встреч ни с гостями, ни с хозяевами у него не случилось. Хотя он настаивал и просился – видимо, тоже хотел дополнительных грантов и вложений.Настоящий бал у Князя Тьмы. Вся либеральная шваль собралась под одной крышей. Пьянство, употребление наркотиков и жажда халявных денег – вот, что объединяет их. Не какие-то великие идеи, а самые низменные потребности, находящиеся внизу пирамиды Маслоу.