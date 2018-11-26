Подкинула младенца к роддому. Ковровская полиция устанавливает личность женщины, которая попала в объектив камер видеонаблюдения. Видео размещено на сайте полиции. На нём появляется женщина. Руки у неё прижаты к груди. По мере приближения можно разглядеть, что она несёт ребёнка. Потом женщина выходит из кадра. А когда через несколько секунд появляется вновь - видно, что руки у неё уже свободны.

Подкинула младенца к роддому. Ковровская полиция устанавливает личность женщины, которая попала в объектив камер видеонаблюдения. Видео размещено на сайте полиции. На нём появляется женщина. Руки у неё прижаты к груди. По мере приближения можно разглядеть, что она несёт ребёнка. Потом женщина выходит из кадра. А когда через несколько секунд появляется вновь - видно, что руки у неё уже свободны. В обратную сторону она не просто идёт, а бежит. Как сообщает полиция, женщина подошла к роддому на улице Абельмана и оставила на крыльце младенца. Его примерный возраст - 7-10 дней. Медики сообщили, что он здоров. Полиция просит у граждан содействия в поиске женщины, которая совершила аморальный поступок.Ирина Гавриченко, начальник пресс-службы УМВД по Владимирской области: "Предполагаемая мать ребенка попала в объектив камер видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины. Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности или местонахождении предполагаемой матери найденного младенца, позвонить в полицию города Коврова по телефонам: 02, 112 или 8(4923) 22-13-51".