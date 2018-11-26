Двумя проблемами меньше. На прошлой неделе мы рассказали о жителях дома № 59 на улице Комиссарова. В числе прочих проблем люди пожаловались нам на повреждённый столб уличного освещения.

Двумя проблемами меньше. На прошлой неделе мы рассказали о жителях дома № 59 на улице Комиссарова. В числе прочих проблем люди пожаловались нам на повреждённый столб уличного освещения. Жители рассказали, что после того как столб задели спецтехникой, макушка с фонарём согнулась, а провода легли на крышу одного из гаражей. Кроме того, при замене участка газовой трубы на вводе в дом рабочие повредили отмостку, и люди не знали, когда всё приведут в порядок. Нашу съёмочную группу специалисты заверили, что проблемы устранят в ближайшее время, и своё обещание сдержали. На этих кадрах видно, что столб освещения исправлен, а отмостка восстановлена.