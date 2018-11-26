Отдыхающие туристы и местные жители на таиландском пляже в Андаманском море на острове Ко Липе в минувшее воскресенье наблюдали водяной смерч — четыре бичеподобные воронки одновременно.

Туристы и местные жители на таиландском пляже в Андаманском море на острове Ко Липе в минувшее воскресенье, 25 ноября, наблюдали водяной смерч — четыре воронки одновременно.Бичеподобные смерчи появились практически одновременно на расстоянии нескольких километров от берега. Побросавшие свои дела отдыхающие в течение двадцати минут наблюдали в бинокли и снимали на фото и видео зрелищное атмосферное явление, после чего воронки растаяли в пасмурном небе.По сообщениям очевидцев, происшествие обошлось без последствий. О пострадавших от водяных смерчей не сообщается.