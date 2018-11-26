Футбольный клуб Палмейрас за тур до окончания чемпионата досрочно обеспечил себе победу в национальном первенстве Бразилии. В матче 37-го тура Палмейрас на выезде одержал победу над Васко да Гама. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Футбольный клуб "Палмейрас" за тур до окончания чемпионата досрочно обеспечил себе победу в национальном первенстве Бразилии. В матче 37-го тура "Палмейрас" на выезде одержал победу над "Васко да Гама". Встреча завершилась со счетом 1:0.В составе победителей единственный гол, который в итоге стал "золотым", на 72-й минуте забил Дейверсон."Палмейрас" за тур до конца чемпионата оторвался от идущего вторым "Фламенго" на пять баллов, что позволило клубу в 10-й раз стал чемпионом Бразилии. Отметим, что наставником команды сейчас является известный специалист Луис Фелипе Сколари, приводивший сборную Бразилии к победе на чемпионате мира 2002 года.