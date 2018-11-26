В Петербурге 26 ноября откроют памятник профессору Преображенскому и Шарику из фильма Собачье сердце. Памятник будет открыт на Моховой улице. Именно тут 30 лет назад проходили съемки фильма, пояснили в пресс-службе киностудии Ленфильм.

В Петербурге 26 ноября откроют памятник профессору Преображенскому и Шарику из фильма "Собачье сердце". Памятник будет открыт на Моховой улице. Именно тут 30 лет назад проходили съемки фильма, пояснили в пресс-службе киностудии "Ленфильм".Красную ленточку на памятнике перережет режиссер фильма Владимир Бортко, добавляет "Интерфакс". А в 19 часов на "Ленфильме" состоится творческая встреча с режиссером и показ фильма.Любопытно, что фильм, действие которого происходит в Москве снимался в Ленинграде. Пречистенкой, на которой произошла судьбоносная для Шарика встреча с профессором Преображенским, стала Боровая улица. А Обухов переулок, в котором находится дом профессора, снимали на Моховой.Съемки фильма по повести Михаила Булгакова также проходили в Дегтярном переулке, на улице Рылеева и на Преображенской площади.Тщательно проходили и пробы на главные роли. На роль профессора Преображенского пробовались Юрий Яковлев, Леонид Броневой, Владислав Стржельчик и Михаил Ульянов. Но Бортко отдал предпочтение Евгению Евстигнееву.На роль Шарикова претендовали восемь кандидатов, среди которых был Николай Караченцов. Но Владимир Бортко остановил выбор на малоизвестном актере Алма-Атинского Русского театра драмы Владимире Толоконникове.В фильме, ставшем советской киноклассикой, также снимались Нина Русланова, Борис Плотников, Сергей Филиппов, Роман Карцев, Ольга Мелихова, Анжелика Неволина, Валентин Ковель и другие.