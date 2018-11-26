16-летняя Агния написала песню в честь
знаменитого отца. Девушка тяжело переживает скоропостижную смерть родителя.
16-летняя Агния написала песню в честь
знаменитого отца. Девушка тяжело переживает скоропостижную смерть родителя.
Отрывок песни Агния
опубликовала на своей странице в Instagram. Наследница певца учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и подает большие надежды. Девушка явно
унаследовала талант отца.
"Для Папы. Я не могу петь
спокойно. Так наворачиваются слезы. Мне хочется, чтобы ты это прочел, послушал.
Я люблю тебя", – написала Агния. Строки песни подростка – настоящий крик
души.
Папа,
я так устала рыдать в подушку,
Вечно вытираю слезы со своего
лица.
Я рада, что мы простились в
понимании,
И что это было осенью.
Спасибо,
что был рядом до конца.
Я скучаю по тебе и по своему
детству.
В раю тебе лучше, чем на земле
Но в моем сердце нет места…
Агния
отметила, что с каждым днем любит папу все сильнее. "Ты прости, если что не
так, я просто стала взрослее", – спела девушка.
Исполнение собственной
песни не оставило россиян равнодушными. "Агнеша, милая, это такие сильные, искренние
и действительно трогательные строчки. Слезы от таких отношений папы и дочки… Еще
раз прими мои соболезнования, скорее всего, там ему лучше, чем было здесь...",
"Очень при очень чувственная песня!!!", "Агния, у Вас получилась
трогательная песня. Ваш папа Вас очень любил больше всего на свете", -
высказались фолловеры девушки в соцсети.
Напомним, Евгений Осин
умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Исполнителя
похоронили на Троекуровском кладбище.