16-летняя Агния написала песню в честь знаменитого отца. Девушка тяжело переживает скоропостижную смерть родителя.

16-летняя Агния написала песню в честьзнаменитого отца. Девушка тяжело переживает скоропостижную смерть родителя.Отрывок песни Агнияопубликовала на своей странице в Instagram. Наследница певца учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и подает большие надежды. Девушка явноунаследовала талант отца."Для Папы. Я не могу петьспокойно. Так наворачиваются слезы. Мне хочется, чтобы ты это прочел, послушал.Я люблю тебя", – написала Агния. Строки песни подростка – настоящий крикдуши.Папа,я так устала рыдать в подушку,Вечно вытираю слезы со своеголица.Я рада, что мы простились впонимании,И что это было осенью.Спасибо,что был рядом до конца.Я скучаю по тебе и по своемудетству.В раю тебе лучше, чем на землеНо в моем сердце нет места…Агнияотметила, что с каждым днем любит папу все сильнее. "Ты прости, если что нетак, я просто стала взрослее", – спела девушка.Исполнение собственнойпесни не оставило россиян равнодушными. "Агнеша, милая, это такие сильные, искренниеи действительно трогательные строчки. Слезы от таких отношений папы и дочки… Ещераз прими мои соболезнования, скорее всего, там ему лучше, чем было здесь...","Очень при очень чувственная песня!!!", "Агния, у Вас получиласьтрогательная песня. Ваш папа Вас очень любил больше всего на свете", -высказались фолловеры девушки в соцсети.Напомним, Евгений Осинумер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Исполнителяпохоронили на Троекуровском кладбище.