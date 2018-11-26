Сотрудники правоохранительных органов нашли в багажном отделении самолета, следующего из Петропавловска-Камчатского в Екатеринбург, более 700 килограммов красной икры. Никаких документов на нее не было. Анализы выявили в деликатесном продукте патогенные микроорганизмы — золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в багажном отделении самолета, следующего из Петропавловска-Камчатского в Екатеринбург, более 700 килограммов красной икры — партия деликатесного продукта была задержана в аэропорту "Кольцово" в ноябре текущего года.Как выяснилось, есть такую икру смертельно опасно: анализы, сделанные специалистами Свердловского референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, выявили в икре патогенные микроорганизмы — золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы.На задержанную партию икры, стоимостью около трех миллионов рублей, отсутствовали какие-либо документы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".