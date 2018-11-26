Телеведущая путешествует по Танзании. Екатерина Андреева поделилась с поклонниками необычным видео в Instagram.

Телеведущая путешествует по Танзании. ЕкатеринаАндреева поделилась с поклонниками необычным видео в Instagram.Если прочитать толькопост ведущей, то его смысл понятен не сразу. "Не верь глазам своим. А чьимверить? Ничьим. Бывают ситуации, в которых и свои глаза подведут. Думали, онаупитанная, а она стройняшечка. Все надо проверять. Буквально все", – написала Екатерина.Далее она отметила, что улеопардов, как и у людей, характеры разные. "Вот эта мадам с юмором, веселыйпятнистыш. Не то, что Мистер Улыбка из предыдущего ролика. А фоточки неудачные у всех бывают, это не страшно, главное, чтоб близкиевас в любом виде любили, а до чужаков какое всем нам дело?", – заявилаАндреева.Ведущая выложила очереднойзабавный репортаж из Африки про хищников. На видео она снимает самку леопарда ис юмором комментирует происходящее. Пользователям соцсети заметки Екатерины изТанзании пришлись по душе.Напомним, что ранееизвестная ведущая оказалась в центре скандала. Как писали "Дни.ру", ЕкатеринаАндреева, которая недавно вернулась в кресло ведущей программы"Время", снова пропала из эфира Первого канала, и поползли слухи об ее увольнении. Телеведущую отправилина отдых практически принудительно. Как выяснилось, дело в том, что годподходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска.