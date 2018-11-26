Телеведущая путешествует по Танзании. Екатерина
Андреева поделилась с поклонниками необычным видео в Instagram.
Телеведущая путешествует по Танзании. Екатерина
Андреева поделилась с поклонниками необычным видео в Instagram.
Если прочитать только
пост ведущей, то его смысл понятен не сразу. "Не верь глазам своим. А чьим
верить? Ничьим. Бывают ситуации, в которых и свои глаза подведут. Думали, она
упитанная, а она стройняшечка. Все надо проверять. Буквально все", – написала Екатерина.
Далее она отметила, что у
леопардов, как и у людей, характеры разные. "Вот эта мадам с юмором, веселый
пятнистыш. Не то, что Мистер Улыбка из предыдущего ролика. А фоточки неудачные у всех бывают, это не страшно, главное, чтоб близкие
вас в любом виде любили, а до чужаков какое всем нам дело?", – заявила
Андреева.
Ведущая выложила очередной
забавный репортаж из Африки про хищников. На видео она снимает самку леопарда и
с юмором комментирует происходящее. Пользователям соцсети заметки Екатерины из
Танзании пришлись по душе.
Напомним, что ранее
известная ведущая оказалась в центре скандала. Как писали "Дни.ру", Екатерина
Андреева, которая недавно вернулась в кресло ведущей программы
"Время", снова пропала из эфира Первого канала, и поползли слухи об ее увольнении. Телеведущую отправили
на отдых практически принудительно. Как выяснилось, дело в том, что год
подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска.