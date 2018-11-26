Злоумышленник вскрыл и похитил иномарку, а затем продал по запчастям. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению....

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали 37-летнего жителя Подмосковья по подозрению в хищении автомобиля.В МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы от 40-летнего местного жителя поступило сообщение о краже автомобиля «Хонда Аккорд». Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Московской области. Установлено, что иномарку он вскрыл и похитил, а затем продал по запчастям. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыездеПресс-служба УВД по ТиНАО(999)-010-51-79